Göztepe karşısında 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle 1-0 geri düşen Galatasaray'da bir şok daha yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte 15. dakikada sarı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez Trendyol Süper Lig'de 4. sarı kartını gördü ve 11. haftada oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.