Göztepe karşısında 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle 1-0 geri düşen Galatasaray'da bir şok daha yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte 15. dakikada sarı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez Trendyol Süper Lig'de 4. sarı kartını gördü ve 11. haftada oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da yıldız futbolcu Davinson Sanchez gördüğü sarı kart sebebiyle Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 26.10.2025 - 17:21 Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 - 17:28