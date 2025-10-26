Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Maç öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maçlara göre bazen farklı sistemlerle oynamak zorunda kalıyoruz. Şu ana kadar ki süreçte çok erteleme maçları araya girdiği için 6-7 oyuncu farklı oynattık. Bu da farklı oyun sistemleriyle oynamamıza neden oldu. Konya maçını öyle oynansın istediğimiz için öyle oldu. 3 puan yazılması gereken maçtı. Psikolojisi zor maçtı. Önemli olan 3 puandı. Konya maçının öyle olmasını biz istedik."

"Rafa Silva, bizim çok önemli bir oyuncumuz ama son performansları beklentilerin çok altında. Oyun performans oyunu."

"5 oyuncumuz geri geldi, onlarla başlıyoruz. Çok önemli bir oyuncumuz sakatlıktan ötürü yok. Daha fazla hücum varyasyonları olacak bir kadro. Ndidi tek ön libero olacak, daha ofansif bir kadro olacak. Daha önde oynamayı istiyoruz. Bakalım, oyuncularımız umarım başarır."

"4-1-4-1 gibi, 4-3-3 gibi düşünebilirsiniz. Cerny'i daha merkeze aldık. Kenarda Bilal döndü. Cengiz'in, Tammy'nin performansları önemli. Daha ofansif bir kadro. Oyunun kontrolü bizde olsun istiyoruz. Bakalım, planlarımız olumlu yansır sahaya."