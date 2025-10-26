Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. RAMS Başakşehir, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 0-4 mağlup ederek Nuri Şahin yönetimindeki 2. galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 0-4 mağlup etti ve Nuri Şahin yönetimindeki 2. galibiyetini aldı.

RAMS Başakşehir'in ilk golü 22. dakikada Eldor Shomurodov'dan geldi. Lacivert-turunculuların ikinci ve üçüncü golünü 45+4. ve 53. dakikada Nuno da Costa kaydetti. Mücadelenin son golü ise 88. dakikada yine Özbek yıldız Shomurodov'dan geldi.

Hesap.com Antalyaspor'da Doğukan Sinik, 29. dakikada gördüğü sarı kartın ardından 44. dakikada ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 10'a yükseltirken, Antalyaspor 10 puanda kaldı.