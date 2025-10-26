VAR'dan gol kararı çıktı! İşte Galatasaray-Göztepe maçında yaşanan pozisyon
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray konuk ettiği Göztepe karşısında 19. dakikada Victor Osimhen ile skoru 1-1'de eşitledi. Filelere giden topun ardından yardımcı hakem bayrağını kaldırsa da, VAR kontrolünün ardından geçerlilik kazandı. İşte o pozisyon...
Yayın Tarihi: 26.10.2025 - 17:33Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 - 18:10
