Samsunspor, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri ve başkan Yüksel Yıldırım'ın sarı lacivertli taraftarlarla sert tartışma yaşadığı Süper Lig maçı sonrası sosyal medyadan flaş bir açıklama yayınladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in attığı golle 3-2 mağlup etti.

Uzatmalarda gelen gol sonrası Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile protokol tribünü önündeki Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma çıkmış, kısa sürede alevlenen kavga Sadettin Saran ve güvenlik güçlerinin araya girmesi sonrası son bulmuştu.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu gelişme sonrası Samsunspor Kulübü, sosyal medyadan başkan Yüksel Yıldırım'a yönelik hakaretler hakkında bir açıklama yayınladı.

Kırmızı beyazlı kulüp, hukuk dışı eylemler gerçekleştirenler hakkında yasal süreç başlatılacağını duyurdu.

İşte Samsunspor'un açıklaması:

KAMUOYU DUYURUSU

Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a yönelik sosyal medya platformları üzerinden yürütülen sistematik hakaret, iftira ve tehdit içerikli saldırıları hukuk ekibimizle birlikte yakından takip ediyoruz.

Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, yalnızca kulübümüzün değil, "büyük" addedilen yapılara karşı tüm Anadolu kulüplerinin ve taraftarlarının gür sesidir. Bu dik duruşun belirli çevrelerde rahatsızlık uyandırdığının farkındayız. Ancak bilinmelidir ki; Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım asla yalnız değildir.

Samsunspor Camiası ve büyük taraftarımız, başkanımızın her adımında en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir.

Söz konusu hukuk dışı eylemleri gerçekleştirenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığı nezdinde gerekli tüm yasal süreçler ivedilikle başlatılacaktır.

Saygılarımızla,

Samsunspor Futbol Kulübü