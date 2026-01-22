CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazır Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazır 16:26
G.Saray'da F. Karagümrük mesaisi başladı! G.Saray'da F. Karagümrük mesaisi başladı! 15:43
G.Saray'da son dakika! Noa Lang... G.Saray'da son dakika! Noa Lang... 15:27
F.Bahçe'de Kante gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de Kante gelişmesi! Transfer... 15:00
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor! Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor! 14:31
Fenerbahçe'de Anderson Talisca endişesi! Fenerbahçe'de Anderson Talisca endişesi! 13:48
Daha Eski
G.Saray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! 12:40
G.Saray'da divan kurulu toplanıyor! G.Saray'da divan kurulu toplanıyor! 11:40
Singo hakkında şok karar! Bundan sonra... Singo hakkında şok karar! Bundan sonra... 11:14
Trabzonspor evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak! Trabzonspor evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak! 10:14
G.Saray'dan Oulai bombası! İşte Trabzonspor'un kararı G.Saray'dan Oulai bombası! İşte Trabzonspor'un kararı 10:08
Noa Lang'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları Noa Lang'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları 09:28
Samsunspor yeni transferini açıkladı!
Samsunspor'dan "futbol şehitleri" için sessiz yürüyüş
Sayısal Loto sonuçları 21 Ocak 2026!
Duygusal yeme döngüsünü kır