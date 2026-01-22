Samsunspor'da önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekip Fransa Ligue 2 ekibi Troyes'ten sol kanat oyuncusu Jaures Assoumou'yu 4,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Samsunspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"HOŞ GELDİN KOUADOU JAURÈS ASSOUMOU
Kulübümüz, Fildişi Sahilli futbolcu Kouadou Jaurès Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Atatürklü armamızla birlikte nice başarılara!"
