Samsunspor evinde Rayo Vallecano'ya mağlup oldu ve tur şansını zora soktu! İşte maçın özeti

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'ya sahasında 3-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. ile 78. dakikalarda Alemao ve 40. dakikada Alvaro Garcia kaydetti. Samsunspor'un tek golü ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.

Samsunspor'un, rövanş maçında turu uzatmalara götürebilmek için 2 gol atması, 90 dakika içinde turu geçebilmek için de en az 3 gol atması gerekecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü Madrid'de oynanacak.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Sakatlığı devam eden Afonso Sousa, Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin Rayo Vallecano karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takımda 3 aydır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Emre Kılınç, 64. dakikada Antoine Makoumbou'nun yerine, Tanguy Coulibaly ise 65. dakikada Yunus Emre Çift'in yerine oyuna dahil oldu.

SAMSUNSPOR TARAFTARI MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Kırmızı-beyazlı yaklaşık 21 bin taraftarlar müsabakayı tribünden takip etti.

Rayo Vallecanolu taraftarlar ise misafir takım tribünlerini kısmen doldurdu.

Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izlemek için tribünde yerini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Celil Yüksel'in kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Batalla kale çizgisi üzerinde kontrol etti.

15. dakikada Rayo Vallecano öne geçti. Palazon'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Alemao'nun yerden vuruşunda kaleci Okan Kocuk'un ayaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

21. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ceza sahasına ortasında defanstan seken top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

40. dakikada misafir takım 2-1 üstünlüğü yakaladı. Palazon'un defansın arkasına pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Garcia, sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Rayo Vallecano'nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

62. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Holse'nin kafa vuruşunda kaleci Batalla topu çeldi. Dönen topu Makoumcou'nun vuruşunda Batalla bir kez daha gole izin vermedi.



72. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Unai Lopez'in sert şutunda kaleci Okan topu güçlükle oyun alanına çeldi.



78. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Alemao'nun sert şutunda top filelerle buluştu. 1-3

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: