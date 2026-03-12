Yüksel Yıldırım: Samsunspor’a hiç yakışmadı!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde karşılaştığı Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Büyük umutlarla maça hazırlandık ve çıktık ama gördük ki karşımızda taş gibi bir takım var. La Liga ile Süper Lig arasındaki farkı bir Anadolu takımı olarak denemiş olduk bu gece. Takım çok hızlı oynuyordu. Biz kendimizi hızlı biliyorduk, onlar bizden daha hızlıymış. Daha iyi hazırlanmışlar ama yediğimiz ikinci ve üçüncü gol Samsunspor'a hiç yakışmadı. Tamamen bizim hatalarımızı rakip takım değerlendirdi ve golleri buldu. Takımda geçen pazar Fenerbahçe maçının yorgunluğu kesinlikle olduğu gözüküyor. Çok tempolu bir maç oynamıştık ve hoca aynı kadroyu çıkardı. Ondan sonra da zaten 2-1 gerideyken hocamız gerekli değişiklikleri yaptı. Sakatlıktan dönen Emre ile Coulibaly girdi. Oyuna bir canlılık kattı. Tam böyle acaba 2-2'yi yakalar mıyız derken yine Ntcham'ın bir hatası ve golü buldular. Sanki umutlarımız tükeniyor ama bir sonraki maç var ve Madrid'de bu takım elinden geleni yapması lazım. Bizim yapmak istediklerimiz ilk 16'ya kalmaktı onu yaptık. Şimdi hedef çeyrek final dedik ama güçlü bir takım çıktı karşımıza. Zannediyorum bu takım çeyrek final, yarı finalde oynar bizi elerseler ki eleyecekler gibi gözüküyor. İnsan umudunu kaybetmek istemiyor ama gerçekçi olmak lazım. Biz iyi bir takım olma yolundayız. Bu takımı ben 8 sene önce 2'nci Lig'de aldım. Yapılandırdık, adım adım geldik. 2'nci senemizde Süper Lig'de Avrupa'ya gittik. Bu benim için büyük başarı. Ama önemli olan bundan sonra sürdürülebilir yapmak. Bunu yapmak için de seneye şimdiden hazırlıklara başladık. Hocamız yeni. Kadroda yenilenmeler olacak" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'YE KÖK SÖKTÜRMÜŞTÜK'

Geçen hafta Fenerbahçe'ye kök söktürdüklerini söyleyen Yıldırım, "Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi ve bugün karşımızdaki rakip İspanya'da 15'inci sırada ama adamlar oynuyor. Biz Türkiye'de futbol oynuyoruz deriz ama ligimiz çok zayıf. Montella bile, "Ben böyle bir şey görmedim başkan" dedi. Hocamla güzel şeyler konuştuk. Türkiye'nin ve milli takımın geleceğiyle ilgili. Ben de ona başarılar diledim. İnşallah Romanya'yı sonra da çıkacak rakibi geçip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz dedim. O da istiyor, güzeldi. Hocama da teşekkür ediyorum. İstanbul'dan kalkıp Samsun'a gelip bize destek vermesi, maçı seyretmesi güzel, sevinçli bir şey. Demek ki Samsunspor doğru yolda gidiyor ki milli takım hocası bile gelip destek veriyor. Gerçek Samsunspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz sanal medyada klavye delikanlılığı yapan kim olduğunu bilmediğimiz troller sallıyor bizlere ama sonra maç oluyor, biletleri indir diyor. Biletleri indiriyorsun yine gelmiyor. Artık bu işin bilet fiyatlarıyla ilgili olmadığını biz gördük. Sanal medyadan yazmaya dönmesin onlar. Onlar gerçek Samsunspor taraftarı değil. Sırf içimizdeki o İrlandalılar, karıştırmak istiyorlar. Ama biz doğru yolda gidiyoruz" ifadelerini kullandı.