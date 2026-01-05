Kırmızı-beyazlı ekip, yarın Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Adana'ya hareket etti. Takım, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını Samsun'da tamamladı.
Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2025-2026 Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.
Samsunspor Turkcell Süper Kupa yarı finali için Adana'ya geldi
Samsunspor Haberleri
Yayın Tarihi: 05.01.2026 - 15:43
