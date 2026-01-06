Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor'un mücadelesinde, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü bulunurken 78. dakikada Antoine Makoumbou sert faulü sonrası gördüğü doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kerem'in ayağına çok sert darbe! İşte kırmızı karta yol açan pozisyon
Yayın Tarihi: 06.01.2026 - 22:17