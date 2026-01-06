Kerem'in ayağına çok sert darbe! İşte kırmızı karta yol açan pozisyon

Turkcell Süper Kupa yarı finalinin 78. dakikasında Samsunspor'da Antoine Makoumbou, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı sert müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon