UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova ile karşılaşacak olan temsilcimiz Samsunspor'da, teknik direktör Thomas Reis maç öncesi açıklamalar yaptı.

İşte o sözler:

Açıkçası çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Geçen sene burada olmak için çok fazla çalıştık. Şimdi ise grup aşamasındaki ilk karşılaşmamıza çıkacağız. Çok iyi ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de güçlü bir takımız. Legia Varşova'nın bize vereceği o boşluklardan da faydalanmaya çalışacağız. Umarım özgüvenimizi yeterince sahaya yansıtabiliriz. Özgüven elbette önemli ama onu sergilemek daha önemli. Hem özgüvenli oynayıp hem de güçlü durmalıyız. Sağlam bir mentalite sergilememiz gerekiyor ki bunu daha önceki maçlarda göstermiştik. Takımımın en iyisini yapacağından hiç şüphem yok.