UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında ev sahibi Bayern Münih, kulüp tarihindeki 12. Şampiyonlar Ligi finaline yükselmek adına sahaya çıkıyor. İlk maçta 5-2 geriye düşmesine rağmen maçı 5-4'e getirerek umutlarını koruyan Bavyera ekibi, taraftarı önünde 'geri dönüşlerin kralı' olduğunu bir kez daha kanıtlamak niyetinde. Harry Kane ve Michael Olise gibi hücum silahlarının formda oluşu Kompany'nin en büyük kozuyken, savunmadaki basit hataların minimuma indirilmesi hayati önem taşıyor. Konuk ekip tarafında ise heyecan en üst seviyede. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine 2. kez götürmek isteyen Fransız devi, ilk maçın kahramanları Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele ile finale çıkmak istiyor. PSG cephesinde Achraf Hakimi ve Lucas Chevalier gibi isimlerin eksikliği savunma kurgusunu zorlasa da, Luis Enrique'nin 'hücum en iyi savunmadır' felsefesiyle Münih'te de gol arayacağı aşikar. Her iki takımın da toplamda 85 gole ulaştığı bu sezon, Allianz Arena'da da bir gol yağmuru futbolseverleri bekliyor olabilir.

Bayern Münih-PSG MAÇI 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane

PSG: Safonov, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Bayern Münih-PSG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması kapsamındaki Bayern Münih-PSG maçı, 6 Mayıs Çarşamba günü oynanıyor.

Bayern Münih-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başladı.

Bayern Münih-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-PSG maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Bayern Münih-PSG MAÇI HAKEMİ KİM?

Futbolun en prestijli kupasında final ekibini belirleyecek olan mücadelede, Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalıyor. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapıyor.

Bayern Münih-PSG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Kritik karşılaşma, futbolseverlerin tamamının erişebilmesi için TRT 1 ekranlarından ŞİFRESİZ olarak yayınlanıyor.