Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal!

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal, 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'i sahasında 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Arsenal ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 44. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

ARSENAL'İN 2. FİNALİ

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez finale yükselmeyi başardı. İngiliz devi, tek finalini 2006 yılında Barcelona ile oynamış ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Londra ekibi, finalde Bayern Münih-PSG eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.