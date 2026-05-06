Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb’e kiraladığı Dominik Livakovic için Crystal Palace devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin istediği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın deneyimli kaleciyle ilgilendiği öğrenildi. Ada basınında yer alan haberlere göre, Londra temsilcisi 31 yaşındaki file bekçisi için sarı-lacivertli kulüpten resmi bilgi talebinde bulundu.

Fenerbahçe yönetimi ise Livakovic'in bonservisi için 5 milyon euro civarında bir bedel belirledi.

Öte yandan Crystal Palace'ın transferdeki nihai kararını, mevcut kalecisi Dean Henderson'ın takım içindeki durumuna göre vereceği ifade ediliyor.

İngiliz ekibinin, Henderson'ın geleceğine bağlı olarak Livakovic için somut adım atması bekleniyor.