UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında dev kapışma start alıyor. Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i Allianz Arena'da ağırlayacak. İlk maçta PSG'nin 5-4 kazandığı ve tam 9 golün atıldığı tarihi mücadelenin ardından gözler Münih'e çevrildi. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern, ev sahibi güçlü performansıyla geri dönüş peşinde koşarken, Luis Enrique'nin ekibi avantajı koruyup Budapeşte'deki finale yükselmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nin en heyecanlı rövanş maçlarından biri olması beklenen karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, bu kritik mücadele ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Bayern Münih - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final trövanş maçının tüm detayları.

Avrupa futbolunda nefesler, Allianz Arena'daki bu dev randevu için tutuldu. Ev sahibi Bayern Münih, kulüp tarihindeki 12. Şampiyonlar Ligi finaline yükselmek adına sahaya çıkıyor. İlk maçta 5-2 geriye düşmesine rağmen maçı 5-4'e getirerek umutlarını koruyan Bavyera ekibi, taraftarı önünde 'geri dönüşlerin kralı' olduğunu bir kez daha kanıtlamak niyetinde. Harry Kane ve Michael Olise gibi hücum silahlarının formda oluşu Kompany'nin en büyük kozuyken, savunmadaki basit hataların minimuma indirilmesi hayati önem taşıyor. Konuk ekip tarafında ise heyecan en üst seviyede. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeyi bir tutku haline getiren Fransız devi, ilk maçın kahramanları Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele ile finale çıkmak istiyor. PSG cephesinde Achraf Hakimi ve Lucas Chevalier gibi isimlerin eksikliği savunma kurgusunu zorlasa da, Luis Enrique'nin 'hücum en iyi savunmadır' felsefesiyle Münih'te de gol arayacağı aşikar. Her iki takımın da toplamda 85 gole ulaştığı bu sezon, Allianz Arena'da da bir gol yağmuru futbolseverleri bekliyor olabilir. İşte Bayern Münih-PSG maçının detayları!

Bayern Münih-PSG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması kapsamındaki Bayern Münih-PSG maçı, 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Bayern Münih-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Bayern Münih-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-PSG maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Bayern Münih-PSG MAÇI HAKEMİ KİM?

Futbolun en prestijli kupasında final ekibini belirleyecek olan mücadelede, Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Bayern Münih-PSG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Kritik karşılaşma, futbolseverlerin tamamının erişebilmesi için TRT 1 ekranlarından ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.