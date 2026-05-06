Fenerbahçe’de seçim öncesi Aziz Yıldırım adaylığını açıklarken, Ali Koç kararını değiştirmedi. Eski başkanın aday olmayacağı ve herhangi bir ismi desteklemeyeceği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketlilik sürerken, gözler eski başkan Ali Koç'a çevrilmişti. Ancak Koç'un, kendisine yönelik yoğun adaylık çağrılarına rağmen kararını değiştirmediği ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür'ün haberine göre Ali Koç'un aday olmayı düşünmediği belirtildi. Daha önce de bu yönde bir planı olmadığı ifade edilen Koç'un, son gelişmelere rağmen aynı çizgide kalacağı öğrenildi.

Öte yandan Ali Koç'un sadece aday olmamakla kalmayıp herhangi bir adayı da desteklemeyeceği kaydedildi.