Trabzonspor'un unutulmaz futbolcusu Alanzinho, "Şu anda Trabzonspor'un çok iyi takımı var. Bence gelecek sene daha iyi olacak ve gelecek sene bizim dönemimizdeki gibi şampiyon olacak" dedi.

Yaklaşık 4 gündür ailesiyle birlikte Trabzon'da bulunan ve çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Trabzonspor'un eski futbolcusu Alan Carlos Gomes da Costa (Alanzinho), kentte gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Akçaabat ilçesinde bulunan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nin organizasyonuyla düzenlenen panelde öğrencilerle bir araya gelen Brezilyalı eski futbolcuya yoğun ilgi gösterildi. Programda okul müdürü Mustafa Kutlu ile beden eğitimi öğretmeni Adem Cebeci de yer alırken, öğrenciler Alanzinho'ya kariyerine ve Trabzonspor günlerine ilişkin sorular yöneltti. Panelde samimi açıklamalarda bulunan Alanzinho, Trabzonspor'da forma giydiği döneme ilişkin unutamadığı anıları paylaşırken, bordo-mavili taraftarların kendisi için her zaman özel bir yerde olduğunu dile getirdi.

'GALATASARAY'A KARŞI İLK DERBİ GOLÜM ÇOK GÜZELDİ'

Trabzonspor formasıyla en favori golü konusunda bir seçim yapmanın kendisi için çok zor olduğunu ifade eden Alanzinho, buna karşın en unutulmaz golünün Galatasaray'a karşı kaydettiği gol olduğunu söyledi. Alanzinho, "Bu soruyu cevaplamak çok zor çünkü kariyerimde çok güzel gollerim var. Birçok kişi Galatasaray'a attığım golü söylüyor, birçok kişi Gençlerbirliği'ne attığım golü söylüyor veya Manisa'ya attığım golü söylüyor. Bir de Kocaeli golünü çok söylüyorlar. Ancak benim için en önemli, en güzel golüm Galatasaray'a attığım gol. Çünkü ilk derbi golümdü ve çok güzel bir gol" diye konuştu.

'FENERBAHÇE İLE OYNADIĞIMIZ KUPA FİNAL MAÇI UNUTULMAZ'

Fenerbahçe ile oynadığı kupa finali maçını unutamadığını söyleyen Alanzinho, "O maç benim için çok önemliydi. Özellikle Fenerbahçe'de benim idolüm olan Alex oynuyordu. Alex'e karşı oynadığım için benim için çok özel bir maçtı. Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu vardı ama bizim de öyleydi. Maçı kazandıktan sonra inanılmaz mutluluk yaşadık. Özellikle Trabzon'a geldiğimizde insanların dışarıda olduğunu görmek benim için çok unutulmaz bir duyguydu" sözlerini sarf etti.

'BREZİLYA'DA HERKES BANA TRABZONSPOR TARAFTARINI SORUYOR'

Trabzonspor'un çok ateşli bir taraftar kitlesine sahip olduğuna değinen eski futbolcu, "Tabii ki çok ateşli ve çok güzel bir taraftarı var. Hiçbir zaman unutamayacağım anlar yaşadım taraftarlarla alakalı. Hatta Brezilya'ya gittiğimde her zaman herkese Trabzonspor taraftarını anlatıyorum. Çünkü Brezilya'da herkes bana Trabzon'u ve Trabzonspor taraftarını soruyor. Gerçekten çok ateşli bir taraftar, çok sadık bir taraftar. Sürekli her yerde anlattığım bir taraftar topluluğuna sahip" ifadelerini kullandı.

'2010-11 SEZONU ŞAMPİYON OLDUK'

Alanzinho, 2010-11 sezonuna ilişkin bir soruya cevap verirken o dönemki takım arkadaşlarına da övgülerde bulundu. Alanzinho, "O sezon takımımız çok iyiydi, inanılmaz oyunculara sahiptik. 20 tane çok iyi oyuncu vardı. Kim, hangisi ilk 11'de oynasa, yedek kulübesinde oturanlar da oynayanlar kadar iyiydi ve inanılmaz bir arkadaşlığımız vardı takım içinde. Hatta maçtan önce kazanıp kazanamayacağımızı bile biliyorduk. Maçtan önce bu maçı kazanacağımıza emindik. Ve böyle olunca da sezon sonunda şampiyon olduk" açıklamasını yaptı.

'TRABZONSPOR GELECEK SENE ŞAMPİYON OLACAK'

Trabzonspor'un şu anda çok iyi bir takıma sahip olduğunun altını çizen Alanzinho, "Şu anda Trabzonspor'un çok iyi takımı var, çok kaliteli takımı var. Beğendiğim çok oyuncu var ama tabii ki Brezilyalı olduğu için Felipe Augusto'yu biraz daha fazla beğeniyorum. Trabzonspor'un çok iyi takımı var. Bence gelecek sene daha iyi olacak ve gelecek sene bizim dönemimizdeki gibi şampiyon olacak" dedi.

'NE KADAR DOĞRU KARAR VERDİĞİMİ ŞİMDİ ANLADIM'

Alanzinho, Trabzonspor'la yolunun kesişmesinin de ilginç bir hikayesi olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Çok uzun bir hikayesi var. Aslında ben Flamengo altyapısını bitirdikten sonra 2004 yılında, 19-20 yaşlarındayken Flamengo'dan ayrıldım ve o süreçte aslında futbolu bıraktım. Futbola küstüm. Ailem daha futbol oynamamı istemedi. Ben de daha futbol oynamak istemiyordum. 20 yaşında bir sene futbol oynamadım. Ondan sonra Norveç'in Stabaek takımı beni denemelere çağırdı. Bir arkadaşım vesilesiyle oraya gittim. Bir ay beni denemeye aldılar ve ondan sonra orada kontrat imzaladım. 2'nci Lig'de şampiyon olduk. Üç yıl Stabaek'te kaldıktan sonra bir yıl 2'nci Lig şampiyonluğu yaşadım, iki yıl da Süper Lig'de şampiyonluk yaşadım. Ondan sonra Trabzonspor bana teklif yaptı. O sırada zaten yılın oyuncusu seçilmiştim orada. Trabzonspor'la ve Trabzon'la ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Araştırmalarımdan sonra çok büyük bir kulüp ve camia olduğunu gördüm. Sonra Trabzonspor'a geldim ve burada 5 yıl oynama ve kalma gibi bir deneyim yaşadım. Ve beş yıldan sonra şu an burada olduğum için ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım."

'FUTBOLA RENK KATAN GOL SEVİNÇLERİNİ BEĞENİYORUM'

Futbolun artık sanal medya ile çok daha değiştiğini söyleyen Alanzinho, "Futbol her geçen yıl değişiyor. Bizim zamanımızda bu kadar fazla medya ve sanal medya yoktu. Daha normal bir futbol hayatımız vardı. Ama şu anda çok küçük detaylar bile çok büyüyüp bambaşka bir hal alabiliyor. Futbola renk katan gol sevinçlerini beğeniyorum. Özellikle Brezilya'da bu tarz şeyler çok seviliyor. Futbolculara baktığımız zaman hepsinin kendine özgü gol sevinçleri oluyor. Bizim zamanımızda biraz daha farklıydı. Futbol her yönüyle değişiyor. Hem saha içi, atletik performans ve taktik olarak değişiyor hem de saha dışında medya ve pazarlama açısından çok değişiyor. Ve değişen bu futbola ayak uydurmamız gerekiyor" diye konuştu.

'FAİR PLAY RUHU İÇİNDE ÇOCUKLARA ÖRNEK OLMAMIZ GEREKİYOR'

Futbolda Fair Play'in önemine değinen Alanzinho, "Fair Play ile ilgili kariyerimde karşılaştığım bir durum olmadı ama anti Fair Play ile ilgili bazı şeyler yaşamıştık. Fenerbahçe maçında Zokora'ya karşı ırkçılık yapılmıştı ve bu bizi derinden üzmüştü. Oysa ki futbol, Fair Play'in içinde olacağı en güzel spor ve bunu doğru kullanmamız lazım. Sadece futbolu kendimiz için değil, çocuklara, yani geleceğimiz olan insanlara armağan etmemiz gereken değerler var futbolda. Ve futbolu bu yönde kullanmamız lazım. Futbol Fair Play ruhu olan bir spor ve sürekli gelişiyor. Şu anda daha fazla Fair Play ruhu içerisinde olmamız ve çocuklara bu şekilde örnek olmamız gerekiyor" dedi.

'TRABZONSPOR'DA GÖREV ALMAK DÜŞÜNCESİNE SAHİP DEĞİLİM'

Trabzonspor'da ileride görev yapma yönünde bir düşüncesi olmadığını söyleyen Alanzinho, "Bu soru bana çok soruluyor. Hatta iki gün önce Şenol Hoca'yla konuştum. Şenol Hoca benim çok değerli, çok sevdiğim hocam. O da bana aynı soruyu sordu ama ben kendimi antrenör olarak yeterli ve teknik beceriye sahip görmüyorum. Bu konuda uzmanlaşmayacağım. Futbol üzerine farklı planlarım var. Brezilya'da bir şirketim var. Oyuncu bulup geliştirip yetiştiriyoruz. Ben biraz daha futbolun bu tarafında kalmak istiyorum. Antrenörlük tarafında olacak yeteneklere sahip olduğumu düşünmüyorum. Tabii ki Trabzonspor'da olmak her zaman güzel olur ama böyle bir düşünceye sahip değilim" ifadelerini kullandı.