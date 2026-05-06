Trendyol Süper Lig'de mevcut sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Cimbom'da yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Transfermarkt verilerine göre 26 yaşındaki futbolcunun 25 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon Galatasaray formasını 17 maçta giyen Noa Lang, takımına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.