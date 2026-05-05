Arsenal-Atletico Madrid maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal, Atletico Madrid'i Emirates Stadyumu'nda ağırlıyor. Madrid'deki ilk maçta Viktor Gyökeres ve Julián Álvarez'in penaltı golleriyle 1-1 biten karşılaşmanın rövanşında, finale yükselen takım belirlenecek. İki dev kulüp arasındaki bu kritik mücadelede eşitlik durumunda uzatmalar ve penaltı atışları devreye girecek. Bayern Münih-PSG eşleşmesinin galibiyle rakip olacak kazanan taraf, Münih'te oynanacak final maçında Avrupa'nın en büyük kupası için mücadele edecek. Arsenal evinde avantajlı durumda olsa da Atletico Madrid'in tecrübesi ve savunma gücü maçı zorlaştırabilir. Peki Arsenal Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?