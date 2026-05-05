Süper Loto kazandıran numaralar | 5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 5 Mayıs 2026: Çekiliş saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı? Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto çekilişi 5 Mayıs 2026 Salı akşamı gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Kazandıran numaraların belli olmasının ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açılacak. “Süper Loto saat kaçta çekiliyor?” ve “bilet sorgulama nasıl yapılır?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Katılımcılar, çekiliş sonrası numaralarını kontrol ederek büyük ikramiyenin sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 21:18

5 Mayıs Salı günü Süper Loto heyecanı yeniden zirveye ulaşıyor. Büyük ödül için geri sayım sürerken, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu en çok arananlar arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş, canlı yayında ve noter denetiminde gerçekleştiriliyor. Çekilişin ardından şanslı numaralar açıklanarak sonuçlar anlık olarak paylaşılacak. "Süper Loto bilet sorgulama nasıl yapılır?" ve "hangi numaralar kazandırdı?" soruları da kullanıcıların gündeminde. Resmi sorgulama ekranı üzerinden biletinizi kontrol ederek kazanç durumunuzu kolayca öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 5 MAYIS SALI

14 20 31 35 38 39

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen Süper Loto çekilişi, 5 Mayıs 2026 Salı akşamı saat 21:30'da başlayacak. Yaklaşık 15 dakika süren çekilişin ardından kazandıran 6 numara resmi olarak ilan edilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Çekiliş sonuçlarını anlık olarak öğrenmek ve biletinizi kontrol etmek için aşağıdaki yöntemleri izleyebilirsiniz:

Milli Piyango Online Resmi Sitesi: millipiyangoonline.com adresi üzerinden "Sonuçlar" sekmesine tıklayarak kazanan numaralara ulaşabilirsiniz.

Mobil Uygulama: Milli Piyango Online mobil uygulaması üzerinden biletinizdeki QR kodu taratarak saniyeler içinde ikramiye durumunuzu öğrenebilirsiniz.

Canlı Yayın: Çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilir.

