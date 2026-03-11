UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dev kapışma! Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Chelsea'yi ağırlıyor. Luis Enrique yönetimindeki PSG, şampiyonluk unvanını korumak için sahaya çıkarken, Liam Rosenior'un çalıştırdığı Chelsea rövanş öncesi kritik avantaj peşinde. Fransız devine karşı zorlu bir sınav bekleyen İngiliz ekibi, deplasmanda avantajı yakalamak istiyor. Yıldız futbolcularla dolu her iki takımın da hata yapma lüksü bulunmuyor. Peki, PSG-Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

PSG-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Paris'te oynanacak ilk maçta her iki takım da avantaj yakalamak için sahaya çıkacak. Son şampiyon PSG, Teknik Direktör Luis Enrique yönetiminde güçlü kadrosuyla favori konumunda. Chelsea ise Liam Rosenior ile yeni bir çıkış yakalama peşinde. Parc des Princes'te oynanacak kritik mücadelede hata payı bulunmuyor. Rövanş öncesi avantaj yakalamak isteyen takımların taktik tercihleri ve kadro seçimleri büyük önem taşıyor. Peki, PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak PSG-Chelsea maçı 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

PSG-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Chelsea maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro