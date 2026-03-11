Bodo/Glimt-Sporting CP maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dikkat çeken eşleşme! Inter'i eleyerek turnuvaya damga vuran Bodo/Glimt, evinde Sporting CP'yi ağırlıyor. Norveç ekibi, sahasındaki güçlü performansıyla rövanş maçına avantajlı başlamak isterken, Portekiz temsilcisi deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki bu kritik mücadele, Şampiyonlar Ligi'nin en heyecanlı maçlarından biri olacak. Peki, Bodo/Glimt-Sporting CP maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Bodo/Glimt-Sporting CP maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, play-off turunda İtalya devi Inter'i elemeyi başaran Norveç ekibi Bodo/Glimt, Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi ağırlıyor. Turnuvanın sürpriz takımlarından Bodo/Glimt, sahasında rakibine üstünlük kurarak rövanş maçına avantajlı gitmek istiyor. Sporting CP ise zorlu Norveç deplasmanından galibiyetle dönmeyi ve çeyrek final biletini garantilemeyi hedefliyor. İki takım arasındaki bu kritik mücadele, futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri. Peki, Bodo/Glimt-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODO/GLIMT-SPORTING CP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Bodo/Glimt-Sporting CP maçı 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BODO/GLIMT-SPORTING CP MAÇI HANGİ KANALDA?

Aspmyra'da oynanacak Bodo/Glimt-Sporting CP maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODO/GLIMT-SPORTING CP MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Sporting CP: Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Vagiannidis; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Guilherme; Suarez