TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray derbisi sonrası Beşiktaş'ın TFF'ye ilettiği talep hakkında konuşan Otyakmaz, "VAR görüntülerini dışarıya veremeyiz. Gelsinler birlikte izleyelim. Bundan sonraki dönemde iki tane takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. VAR odasında oturup beraber izlesinler. Baksınlar ne oluyor.

"İKİ KULÜP ANLAŞSIN; VAR'A GELSİNLER"

Ben kulüp başkanlığı yaptım. Böyle bir şey olabilir mi! Bu kadar insanı ilgilendiren bir işte aymazlık yapabilir miyiz, böyle bir şey olabilir mi. Lütfen güvensinler. Dışarıya görüntü falan veremeyiz. Beşiktaş'ın yazısını da yok farz edemeyiz. Onlara uygun lisanla cevap vereceğiz. Kim görmek istiyorsa gelsin, tüm yöneticilere kapımız açık. Buyurun gelin gösterelim neler yaşandığını. İki kulüp anlaşsınlar, orada VAR ile beraber izlesinler. Buna biz izin veriyoruz. Burada VAR protokolüne aykırı bir şey yok." ifadelerini kullandı.