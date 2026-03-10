CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Hacıosmanoğlu G.Saray'ın zaferini yorumladı! Hacıosmanoğlu G.Saray'ın zaferini yorumladı! 01:24
Cimbom'un Li'pool zaferi dış basında! Cimbom'un Li'pool zaferi dış basında! 01:05
G.Saray yendi yapay zekanın hesabı değişti! G.Saray yendi yapay zekanın hesabı değişti! 00:13
Osimhen'den endişelendiren görüntü! Osimhen'den endişelendiren görüntü! 23:44
"Birine göstermek için..." "Birine göstermek için..." 23:21
Barış Alper Liverpool galibiyetini değerlendirdi! Barış Alper Liverpool galibiyetini değerlendirdi! 23:15
Daha Eski
Osimhen: G.Saray taraftarıyla biz bir aileyiz! Osimhen: G.Saray taraftarıyla biz bir aileyiz! 23:11
Lemina: Daha fazlası olabilirdi! Lemina: Daha fazlası olabilirdi! 23:06
G.Saray'ın zaferiyle ülke puanımız yükseldi! G.Saray'ın zaferiyle ülke puanımız yükseldi! 23:02
G.Saray'a kötü haber! Rövanşta yok G.Saray'a kötü haber! Rövanşta yok 22:52
Aslan avantajı kaptı! Aslan avantajı kaptı! 22:39
Uğurcan Çakır'dan kritik kurtarış! Uğurcan Çakır'dan kritik kurtarış! 22:21
Atletico Madrid tur kapısını araladı!
Arne Slot: Zor bir maç!
Süper Loto kazanan numaralar 10 Mart 2026
HMGS başvuruları nasıl yapılır? HGMS başvuru ekranı