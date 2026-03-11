Tedesco'dan takıma ilk 45 dakika neşteri! Maç planını değiştiriyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Sidiki Cherif kaydederken karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olmuştu. Bu maçın ardından teknik direktör Tedesco'nun, Fenerbahçe'nin artık daha stressiz maçlar çıkarması için bazı yeni kararlar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...