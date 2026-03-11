Tedesco'dan takıma ilk 45 dakika neşteri! Maç planını değiştiriyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Sidiki Cherif kaydederken karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olmuştu. Bu maçın ardından teknik direktör Tedesco'nun, Fenerbahçe'nin artık daha stressiz maçlar çıkarması için bazı yeni kararlar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk etti.
Bu mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Kanarya dakikalar 89'u gösterirken 2-1 gerideyken önce Nene'nin ardından 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in kaydettiği goller ile sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe bir önceki hafta Süper Lig maçında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kalmıştı. Karşılaşmanın son dakikasında Nene'nin ceza sahası içindeki şutu direkten dönmüştü.
Kanarya ligin 23. haftasında ise ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahasında Kasımpaşa'yı konuk etmişti.
Fenerbahçe 90+5. dakikada Asensio'nun kaydettiği gol ile 1-0 öne geçmiş ve sarı-lacivertli taraftarlar, galibiyet hazırlıkları yaparlarken 90+11. dakikada Kasımpaşa'nın golüyle mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.
Sarı-lacivertlilerde bu maçlarda yaşanan son dakikalardaki büyük stres nedeniyle Domenico Tedesco'nun yeni kararlar aldığı öğrenildi.
İLK YARI SENDROMUNUN ÜZERİNDE DURULDU
Sabah'ın haberine göre; takımın birçok karşılaşmanın ilk yarısını geride ya da beraberlikle kapatması nedeniyle İtalyan çalıştırıcı, gerekli analizleri yaptı.
İlk tespitlere göre takımın maçların başlangıç bölümünde fazla acele ettiği ve panik yaptığı düşünülüyor. Tedesco'ya göre yapılan bireysel hatalar ve yenilen gollerin önemli bölümü bu telaştan kaynaklanıyor.
Kanarya bundan sonra ilk yarılarda daha sakin, topa daha fazla sahip olan ve oyunun kontrolünü elinde tutan bir yapı oluşturmayı hedefliyor.
Teknik heyetin bir diğer hedefi ise topa sahip olma yüzdesini belirgin şekilde artırmak olduğu öğrenildi.