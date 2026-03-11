Fenerbahçe'de kaleye kimin geçeceği belli oldu! Ederson'un cezası nedeniyle...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Kart cezalısı olan Ederson'un forma giyemeyeceği mücadedele sarı-lacivertlilerin kalesini kimin koruyacağı belli oldu.
Fenerbahçe'de Ederson, Samsunspor ile oynanan ve 3-2'lik skorla kazanılan maçta gördüğü sart kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Ederson'un yokluğunda Kanarya'da kalede görev alacak isim belli oldu.