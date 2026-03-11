Fenerbahçe'de kaleye kimin geçeceği belli oldu! Ederson'un cezası nedeniyle...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Kart cezalısı olan Ederson'un forma giyemeyeceği mücadedele sarı-lacivertlilerin kalesini kimin koruyacağı belli oldu.