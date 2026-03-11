Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u ağırladığı maçta müthiş bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, 3 puanı 90+5'te Sidiki Cherif'in kaydettiği gol ile kurtardı. Karşılaşma sonrası soyunma odasında Domenico Tedesco'nun oyuncularına yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte İtalyan çalıştırıcının şampiyonluk sözleri...

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde bu kritik galibiyetin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı. Takım içinde bu galibiyetin yalnızca üç puandan ibaret olmadığı yorumları yapılırken, oyuncuların soyunma odasında birbirlerine önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Tedesco da bu kritik galibiyetin ardından öğrencilerine şöyle seslendi...