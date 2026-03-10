Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid, konuk ettiği İngiliz temsilcisi Tottenham Hotspur'u 5-2'lik skorla mağlup etti.
Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Marcos Llorente, 14. dakikada Antoine Griezmann, 15. ve 55. dakikalarda Julian Alvarez ve 22. dakikada Robin Le Normand kaydetti.
Tottenham'ın golleri ise 26. dakikada Pedro Porro ve 76. dakikada Dominic Solanke'den geldi.
Rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.