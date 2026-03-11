Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapsa da son haftalardaki düşük performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 28 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezon kadroda düşünmediği ve deneyimli oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in form düşüklüğü dikkatleri çekiyor. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'den opsiyonlu kiralamıştı. Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla ilk 10 maçta 4 gol attı. Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Samsunspor maçlarında fileleri havalandırdı. Bu performanstan sonra taraftarın da gözüne girmeyi başardı.

YALÇIN DA İSTEMİYOR

Ancak, sonraki 13 maçta ise adeta durdu. Sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 19. haftada oynanan Eyüp maçında fileleri havalandıran Cengiz, o haftadan beri gol sevinci yaşamıyor. Tecrübeli futbolcu, kupada ise 3 maçta görev aldı. Toplamda 68 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretti. Takvim'in haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder'i gelecek sezon takımda düşünmediği ve siyah-beyazlıların opsiyonu kullanmayacağı ifade edildi. Beşiktaş'ta 22 maçta görev alan Cengiz'in 5 gol ve 3 asisti bulunuyor.