Şampiyonlar Ligi | Atletico Madrid-Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dikkat çeken eşleşmelerden biri olan Atletico Madrid-Tottenham mücadelesi için geri sayım başladı. Diego Simeone'nin savunma odaklı futbol anlayışıyla bilinen Atletico Madrid, Wanda Metropolitano'da Igor Tudor yönetimindeki Tottenham'ı ağırlıyor. İspanyol ekibi, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir sonuç alarak rövanş öncesi rahat bir nefes almak istiyor. Öte yandan Premier Lig'de zirve yarışında olan Tottenham ise sakatlık sorunlarına rağmen İspanya deplasmanından en az beraberlikle dönmeyi hedefliyor. Her iki takım da Avrupa'nın en prestijli kupasında çeyrek final biletini garantilemek için sahaya çıkacak. Peki kritik Atletico Madrid-Tottenham maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...