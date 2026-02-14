UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda salı günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Juventus'ta Khephren Thuram, Inter ile oynanacak maç öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda salı günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Juventus'ta dikkat çeken bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

Cumartesi akşamı Inter ile deplasmanda karşılaşacak olan Torino ekibinde, antrenman sırasında ayağından sakatlanan Khephren Thuram, dev maçın

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Thuram, salı günü İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı da düşünülerek riske edilmedi. Fransız oyuncunun Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceğinin henüz kesinleşmediği aktarıldı.

