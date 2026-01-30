Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Galatasaray’ın Play Off rakipleri belli oluyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi tarihi ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? Galatasaray'ın Play Off rakipleri kura çekimiyle birlikte netleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi, yayın saati, muhtemel rakipler ve eşleşme ihtimalleri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler, kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak ve eşleşmeler nasıl olacak? Tüm kura çekimi detayları ve Galatasaray haberleri burada...

2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda Galatasaray'ın rakipleri kura çekimiyle birlikte belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA TV ile UEFA'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray, play-off turunda lig etabını 13. sırada tamamlayan İtalya temsilcisi Juventus veya 14. sırada bitiren İspanyol ekibi Atletico Madrid ile eşleşecek. Kura çekimi sonrası sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi netlik kazanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Galatasaray, lig etabında oynadığı karşılaşmalar sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve sıralamada 20. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla son 16 play-off turuna kalmayı başardı.

Cimbom bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde;

Liverpool'u 1-0,

Bodo/Glimt'i 3-1,

Ajax'ı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye 2-0 mağlup olurken, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY'IN UEFA KAZANCI 42,5 MİLYON AVRO

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray, kasasına 42,5 milyon avro koydu. Bu sezon "Devler Ligi"ne direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre, "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon avro kazandı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİG AŞAMASI SONRASINDA FİNALE KADAR OYNANACAK TURLARIN TARİHLERİ



Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat



Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart



Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan



Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026



Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

