CANLI | Chelsea-Pafos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Chelsea, Stamford Bridge'de Kıbrıs temsilcisi Pafos FC ile karşı karşıya geliyor. 10 puanla 13. sırada bulunan İngiliz devi, doğrudan son 16'ya yükselmek için kalan maçlarını kazanmak zorunda. Pafos FC ise turnuvanın sürpriz takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Daha önce Villarreal'i devirerek büyük başarıya imza atan Kıbrıs ekibi, play-off şansını son haftaya taşımak istiyor. Chelsea'nin yıldız kadrosu karşısında zor bir sınav bekleyen Pafos, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi macerasında unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor. Maç hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte Chelsea-Pafos maçının tüm detayları, muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri.