Arda Güler asist yaptı Real Madrid Monaco'ya gol oldu yağdı: İşte maçın özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Real Madrid sahasında Monaco'yu ağırladı. Arda Güler'in de asist yaptığı karşılaşmayı İspanyol devi 6-1 kazandı. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid, sahasında Monaco'yu ağırladı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı ve 1 asist ile tamamladığı karşılaşmada kazanan taraf 6-1'lik skorla La Liga devi oldu. Real Madrid devre arasına Mbappe'nin bulduğu iki gol ile 2-0 önde girdi. İkinci yarıda maçın tempo kazanması ev sahibi ekibin lehine oldu. İkinci 45 dakikada Mastantuono, Kehrer (K.K.), Vinicius Jr. (Asist: Arda Güler) ve Bellingham'ın kaydettiği goller ile Real Madrid, mücadeleyi 6-1 kazandı. Monaco'nun tek golü ise dakika 72'de Teze'den geldi.

Bu sonuç ile birlikte İspanyol temsilcisi puanını 15'e yükseltti. Monaco ise 9 puanda kaldı.