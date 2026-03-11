UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında PSG evinde Chelsea'yi konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
Paris Saint-Germain evinde Chelsea'yi 5 golle devirdi! İşte maçın özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında PSG evinde Chelsea'yi konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 12.03.2026 - 01:05
PSG'nin gollerini 10. dakikada Barcola, 40. dakikada Dembele, 74. dakikada Vitinha ve 86 ile 90+4. dakikalarda Kvaratskhelia kaydetti.
Konuk ekibin golleri ise 28. dakika Gusto ve 57. dakika Enzo Fernandez'den geldi.
