PSV Eindhoven-Atletico Madrid canlı izle: Yayın bilgileri ve 11'ler!

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, Hollanda'da kritik bir mücadeleye sahne oluyor: PSV Eindhoven, sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Ligde 8 puanla 15. sırada bulunan ev sahibi PSV, grup maçlarının bitimine son 3 hafta kala, bu kritik karşılaşmayı kazanarak ilk 8 hedefine ulaşmanın peşinde. Lider Arsenal ile arasındaki 6 puan farkı kapatmak isteyen Diego Simeone'nin öğrencileri Atletico Madrid ise 9 puanla oturduğu 12. sıradan tırmanışa geçmeyi amaçlıyor. Son 2 maçını kazanarak seri yakalayan İspanyol devi, bu seriyi 3 maça çıkarmak için sahaya çıkacak. PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?