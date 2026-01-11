Fenerbahçe, Galatasaray'la oynanan Turkcell Süper Kupa maçında sakatlanan Levent Mercan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Futbolcunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Sağlık durumu bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 11, 2026
Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir @MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde… pic.twitter.com/WLqxdBC7EJ