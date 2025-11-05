Ajax - Galatasaray maçı canlı yayın linki, TRT 1 frekans bilgileri ve izleme detayları merakla araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kritik bir maça çıkacak olan temsilcimiz Galatasaray, Amsterdam deplasmanında puan peşinde olacak. TRT 1, karşılaşmayı şifresiz olarak canlı yayınlayacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in uydu frekans ayarlarını güncelleyerek karşılaşmayı kesintisiz izleyebilir. Birçok kişi, "Ajax - Galatasaray maçı nerede, nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını araştırırken, TRT 1 frekans bilgileri de gündemde yer alıyor. İşte, Ajax - Galatasaray TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı izleme linki! TRT 1 frekans bilgileri...
AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba günü Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
AJAX-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?
Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
AJAX GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda devi Ajax'a karşı sahaya çıkıyor. Mücadele, Türkiye'de sadece TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.
AJAX İLE 2. RANDEVU
Galatasaray ile Ajax, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla kaybetti.
TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
5 KASIM TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
05:43 – İstiklal Marşı
05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:30 - Cennetin Çocukları
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Gökdelen | Yabancı Sinema
22:00 - Maç Önü
23:00 - Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
01:00 - Cennetin Çocukları
03:30 - Seksenler
04:45 - Lingo Türkiye
Galatasaray'ın paylaşımı
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi 🗓️ 4. Hafta ⚽ Ajax 📆 05.11.2025 ⏰ 23.00 🏟️ Johan Cruijff ArenA 📲 #AJAvGS #UCL pic.twitter.com/ODLpPOxu8B— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 4, 2025
Ajax'ın paylaşımı
AFC Ajax v Galatasaray SK. pic.twitter.com/mOPbUxhfed— AFC Ajax (@AFCAjax) November 5, 2025