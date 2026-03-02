Fenerbahçe'den Hesap.com Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sağlık durumu için açıklama geldi. İşte kulüpten yapılan açıklama...

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpten son olarak Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve karşılaşmaya devam edemeyen Nelson Semedo için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık durumu bilgilendirme Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo'nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Sağlık Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.