Spor yazarlarından Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmeleri
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 sona erdi ve spor yazarları, maça ve sonucuna dair kritik tespitlerde bulundular. İşte yazarların Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası o değerlendirmeleri...
İlk yarıda sahada tel tel dökülen bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe gibi şampiyonluk hedefi olan bir takım bu kadar savunma ağırlıklı oyuncu ile oynamaz. Guendouzi, Kasımpaşa maçında yenilen golde hata yaptı. Bu maça da stoper çıktı. Yahu kariyerinde 40'ın üzerinde maça stoper çıkan Mert Müldür var. Neden Yiğit Efe ile çıkıp oyunu riske atıyorsun Tedesco!
Antalyaspor'un attığı golde Guendouzi iki kez çalım yiyor. Yiğit Efe de facia kademe hatası yapıyor. Levent Mercan kendi kalesine atıyor. Zincirleme hatalar Antalyaspor'a golü getirdi. İlk yarıda yüzde 60 topla oynayan Fenerbahçe'den gol beklentisi 0.26 idi. Kerem dışında sahada savaşan oyuncusu yoktu Fenerbahçe'nin. Kante ve İsmail ikilisi ne savunmaya ne de hücuma katkı verdi. Bomboş bir orta saha. Topu alan ger oyuncu hiçbir engele takılmadan Fenerbahçe ceza sahasına indi. Yenilen ilk golde Ederson'un da büyük hatası vardı. Dün Asensio da özellikle ilk yarıda Fenerbahçe'nin oyununa bir ritim katamadı. Gol umudu diye transfer edilen Cherif ilk yarıda topla bile buluşamadı.
Fenerbahçe'nin ikinci yarıya daha tahrip gücü yüksek bir futbola başlaması beklenirken, Antalyaspor'dan ikinci gol geldi. Antalyaspor dün o kadar rahat ve hızlı geçiş hücumları ile Fenerbahçe kalesine geldi ki! İnanılır gibi değil! İlk yarının iki etkisiz isminden Asensio ortaladı; Cherif golü attı. Orta da gol de güzeldi. Fenerbahçe'nin golünün ardından Antalyaspor, net bir pozisyonu kaçırdı. Aslında Ederson müthiş kurtardı. Antalyaspor golü yedikten sonra oyun disiplininden koptu. Nitekim Fenerbahçe'nin hızlı gelişen atağında kaptan Veysel Sarı topu kendi kalesine gönderdi.
Fenerbahçe bir anda skoru eşitledi. Cherif'in ikinci yarıdaki performansını beğendim. Çok süratli ve bazuka gibi şutlar atıyor. Maçın uzatma anlarında Asensio'nun kaçırdığı bir gol pozisyonu var ki... Son saniyede üst direğe takılan Nene'nin pozisyonuna demeli. İlk yarıda dökülen Fenerbahçe, skor 2-0 olduktan sonra kendine geldi. Ama bu kendine geliş üç puan için yetmedi. Şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı Fenerbahçe! Bu düşüş Tedesco'ya yazar...
MUSTAFA ÇULCU - BUZ GİBİ PENALTI
Fenerbahçe'de ne bir plan ne bir organizasyon, sahaya yansıyan olumlu hiçbir argüman yok... Oyuncular arasında inanılmaz kopukluk var. Kimse ne yaptığını bilmiyor. Şampiyonluğa aday Fenerbahçe'nin futbolu bu olamaz! Uzatmalarla birlikte ilk yarı 51 dakika oynandı. Maça baktım, maç bana baktı! Antalyaspor'un elini kolunu sallayarak soldan giren Ballet'in getirdiği topla bir golü ve bir de şutu, Fenerbahçe'nin de araya girerek kaptığı toplarla Kerem'in biri uzaktan vurduğu, yan ağlarda kalan ve bir de kaleci Julian'a teslim ettiği iki şut var o kadar.
Fenerbahçe'de Skriniar olmayınca saha içi lideri yok. Tedesco yok ki ona da geçmiş olsun diyelim, krizi yönetecek kimse kalmayınca en ufak rüzgarda savruluyor. İkinci golden sonra Fenerbahçe biraz olsun kendine geldi oyun hareketlendi, beraberliği buldu. Galibiyeti aradı zorladı ancak baştan yanlış iliklenen düğmeler sonradan düzeltilmeye çalışılsa da galibiyet için yeterli olmadı. Bu beraberliğin faturası Fenerbahçe'ye ağır oldu.
Hakem Alper Akarsu çok sakin başlayan maçta ilk faulünü 15'te çaldı, ilginçtir o da faul değildi. İlk yarı sonunda toplam 13 faul oldu. Hakemler oyuncu sakatlıklarını niye sahada yaptırırlar, derhal sedye çağırıp çıkarmazlar, oyunu soğuturlar anlamış değilim. 55'te ikili mücadelede Paal, Mert'in ayağına basıyor, net penaltı hakem görüyor, vermiyor. VAR izliyor, girmiyor. Buz gibi penaltı arada eriyor, kaynıyor gidiyor. Ligin kaderini belirleyen maçta vermediği penaltı hakem yönetiminin önüne geçti.
EMRE BOL - BÖYLE ŞAMPİYON OLUNMAZ!
Hafta başından bu yana bütün yayınlarımda Antalyaspor maçından korktuğumu söylüyorum. Takımda zaten sakatlık bitmiyor bir de üzerine Tedesco hastalandı. Maç başladı, Semedo da sakatlanıverdi. Fenerbahçe'nin üzerinden kara bulutlar eksik olmuyor. Antalya ekibi kendisini düşme potasından kurtarmaya çalışıyor.
Sami Uğurlu karşılaşmaya taktik olarak iyi çalışmış. Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu olarak sadece Asensio, Cherif ve Kerem'i oynatması Antalyaspor'un ekmeğine yağ sürdü. Önlem alacakları, tehlike oluşturacak bir oyun olmayınca kaybedecek bir şeyi olmayan Antalyaspor ön tarafta oynamaya başladı. Buldukları pozisyonlar da iyi değerlendirdiklerini söylemek gerek. Biliyorsunuz genç oyunculara her zaman destek olmaya çalışıyorum. Ancak mecburen kadroya dahil edilen ve 22 yaşına gelmiş Yiğit Efe'den bir şey olmayacağını anladım.
Kardeşim biraz olsun kendini geliştir yahu! Bu performansla ancak alt liglerde oynayabilir. Avrupa yorgunluğunu, sakatlıkların fazla olduğunu kabul ediyorum. Ama düşme potasındaki Antalyaspor karşısında bu kadar hiçbir şeyi haketmeyen futbolu kabul edemiyorum. Böyle nasıl şampiyon olacaksın?
Guendoizi kim transfer ettiyse vallahi helal olsun. Her maçta hem savunmayı toparlıyor hem de geçiş paslarıyla takımını hücuma çıkarıyor. İkinci yarı eforlu oynayan Antalyaspor'un yorulmasıyla sarı lacivertliler arka arkaya 2 gol buldu. Asensio biraz hareketlendiğinde çok fark oluşturuyor. Markajdan kurtunca anında skoru değiştirebiliyor. 9. beraberlik oldu. Şampiyon olmak isteyen takım 9 kez berabere kalamaz. Kalırsa şampiyon olamaz
GÜRCAN BİLGİÇ - DÜDÜKLER KİMİN İÇİN ÇALIYOR!
Trabzonspor maçını kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin senaryosundaki en etkili cümle; "Fikstür avantajı"ydı. Önlerini açıp, zor deplasmanları atlatıp, Galatasaray'ın takılmasını bekleyeceklerdi. Öyle de oldu açıkçası. Avrupa sonrası Konya'da kaybeden Galatasaray kendine düşeni yaptı ama "esas oğlan" Kasımpaşa'yı yenemedi sahasında. Sakatlıkların etkilediği kadro yapısındaki defansif zaaflar, üst üste üç maçta da kendini gösterdi aslında. Yiğit Efe'nin acemiliği, Mert Müldür'ün ikramları, olmayacak gollerin tabela görüntüsü oldu.
Nottingham'ın yorgunluğu üstüne Antalya deplasmanı kolay değil. Ancak geniş kadro, bol sıfırlı sözleşmeler ile yapılması gerekenler olacaktı. Böylesine iniş – çıkışlı performanslarla, nasıl şampiyonluğun peşine düşecekler; o da ayrı konu. Kazanılması gereken maçların son cümlelerinde hep "son saniyeler" yazıyor. Son saniyede Kasımpaşa'ya puanı kaptır, son saniyede topu iki metreden direğe nişanla. Bu anların tercümesi "yetersizlikten" öte başka bir kelime olmalı aslında.
Sadettin Saran yönetiminin, hakem kararları hakkında sessizliği var. Konuşmayın, bakın… Hataları bizler yazıyoruz zaten ama takımın hakkını koruması gereken onlar. Bir gün önce gösterilmeyen kartların peşine, dün her kendini ata faul çalan hakem yönetimi gelir elbette. Mert Müldür'ün ayağına basılması, top için yapılan mücadelede hakemin de gözünde değil, VAR'ın da umurunda. Oyun yetti – yetmedi… Ancak hocanın yanlışı, oyuncunun beceriksizliği Fenerbahçe'nin sorunudur. Geçen sezonların bakış açışı geldi artık düdüklere… Fenerbahçeli kayıp puanlara hayıflanmasın, bugün olmasa, başka maç yapacaklardı bunları...