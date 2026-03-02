Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yayımlandı. İşte Nijeryalı stoper için yapılan açıklamanın detayları...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerden son olarak Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.