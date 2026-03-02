logo

Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 2 Mart Sayısal Loto ne kadar devretti?

2 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlandı. Milyonlarca lira değerindeki büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayınlanan çekilişte kazanan numaralar belli oldu. Haftanın en çok beklenen şans oyunu çekilişinde 6 bilen talihli çıkıp çıkmadığı araştırılıyor. Sayısal Loto sonuçları MPİ resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından anında öğrenilebiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını kontrol etmek isteyenler için detaylar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 2 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Haftanın merakla beklenen çekilişi tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, "2 Mart Sayısal Loto sonuçları" ve "6 bilen çıktı mı?" sorularına yanıt arıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından belirlenen 6 şanslı numara resmi olarak duyuruldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve ikramiye dağılımı da sonuç ekranında yer aldı. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek ve kupon sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden bilet kontrol işlemlerini yapabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 2 Mart Pazartesi günü saat 21.30'da çekildi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 2 MART SONUÇLARI

80-26-58-65-29-18

Joker: 21

SüperStar: 8

SAYISAL LOTO 28 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR

2 21 22 44 48 81

Joker: 42

SüperStar: 66

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

