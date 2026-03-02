Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Frankfurter Allgemeine'ye konuşan İlkay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bir futbolcu olarak sizin için en büyük mutluluk nedir?
Hobisini mesleğe dönüştürmenin, hem de çok yüksek bir seviyede yapmanın muazzam ayrıcalığı.
Peki, bir futbolcu olarak sizin için en büyük talihsizlik nedir?
Bu işin giderek artan acımasızlığı. Sıfırdan kahramana ve tam tersine giden yol her yıl daha da uç noktalara ulaşıyor gibi görünüyor. Bu durum, özellikle genç oyuncular ve çevrelerindekiler için zihinsel zorlukları artırıyor.
İyi bir oyuncuyu nasıl anlarsınız?
Topa ilk dokunuşu ve top kendisine ulaşmadan önceki mekansal farkındalığı çok önemlidir. İyi bir oyuncu sadece topa oynamaz; zaman ve mekanla oynar.
Bugüne kadar karşılaştığınız en iyi oyuncu kimdi?
Lionel Messi. Tüm taktiksel mantığı altüst ediyor. 80 dakika boyunca onu kontrol altında tutabilirsiniz, kalan 10 dakikada ise tüm taktik planı tamamen altüst eder. Ayrıca önümüzdeki on yıllar boyunca onun gibi bir futbolcunun daha olmayacağını da tahmin ediyorum.
Çoğu insanın düşündüğünden daha iyi olan oyuncu kim?
Barcelona'dan Pau Cubarsi. 16-17 yaşlarındayken Barça'da onun gibi bir defans oyuncusu hiç görmemiştim. Şimdi İspanya'da yüksek seviyede kendini kanıtlaması gerekiyor. Ama dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olma potansiyeline sahip olduğuna tamamen inanıyorum.
Kariyerinizdeki en önemli antrenör kim?
Michael Oenning! Beni Bochum'dan Nürnberg'e getirdi ve profesyonel kariyerimin yolunu açtı. Daha sonra başkaları beni ulusal düzeyden uluslararası en üst düzeye taşıdı, ancak en önemli adım profesyonel olmaktı. Bu nedenle: Michael Oenning!
Soyunma odasında hangi konuları konuşmak istemezsiniz?
Yüzeysellikten veya aşırı yıldız hayranlığından. Soyunma odası, bir çalışma yeri ve gerçek bağlantıların kurulduğu bir mekan olmalı.
Kime hayranlık duyuyorsunuz?
Büyük başarılara rağmen alçakgönüllülüklerini ve ahlaki dürüstlüklerini koruyan insanlara.
Neye hayranlık duyuyorsunuz?
İstikrarlılık. Bir kez mükemmel olmak kolaydır. Ancak on yıldan uzun süre dünya standartlarında performans sergilemek zihinsel ve fiziksel bir meydan okumadır.
Maçta neden korkarsınız?
Kontrolün kaybedilmesi. Sonucun kendisi değil, kolektif düzenin bozulduğu ve oyunun tamamen kaosa dönüştüğü an.
Oyun sırasında sizi şaşırtan bir düşünce?
Şampiyonlar Ligi finalinin ortasında, bir anlığına da olsa o sessizliği hissetmek; bir sonraki harekete tamamen odaklanmışken ortaya çıkan o sessizliği. Dünyanın dört bir yanından yüz milyon taraftarın sizi izlediği o garip sakinliği.
Futbol kurallarından hangilerini değiştirmek isterdiniz?
Net oyun süresini uygulamaya koyardım. Bu, zaman kaybının temelini ortadan kaldırır ve spor müsabakalarının bütünlüğünü artırır. Ancak bu, yalnızca toplam oyun sayısı daha az olursa geçerlidir, aksi takdirde iş yükü daha da artar.
Maaş görüşmelerinizi kim yürütüyor?
Amcam ve menajerim İlhan. Bu sektörde nadir ve değerli olan mutlak bir güven temelinde çalışıyoruz.
Futbolun amacı nedir?
Kaosun içinde düzen yaratmak ve insanları estetik ve başarı aracılığıyla bir araya getirmek.
En sevdiğiniz oyuncu kim?
Xavi ve Iniesta. Barcelona'nın en parlak dönemlerinde oynadıkları maçları izlemeyi çok severdim ve onlardan her zaman olabildiğince çok şey öğrenmeye çalışırdım.
En sevdiğiniz antrenör kim?
Net bir vizyona sahip ve bunu iletebilen her teknik direktöre son derece saygı duyuyorum. Pep Guardiola bu konuda benim için bir ölçüt. Onunla birlikte teknik direktörlük kariyerime başlamak bir rüya olurdu. Ama o zamana kadar Pep'in hala aktif bir teknik direktör olup olmayacağını kim bilebilir ki?
En son hangi kitabı okudunuz?
Dürüst olmak gerekirse, ben pek kitap okuyan biri değilim. İlgimi çeken birçok konu var ancak geleneksel kitaplar yerine bu konularla ilgili çevrimiçi makaleler okumayı çok daha fazla tercih ediyorum.
Bir takım arkadaşında en çok hangi niteliklere değer verirsiniz?
Oyun zekası, özverilik ve işler zorlaştığında sorumluluk alma isteği.
En büyük hatan neydi?
Profesyonel kariyerimin ilk yıllarında çok sık sakatlandım ve son derece şanssız olarak kabul edildim. Bugün itiraf etmeliyim ki: her şey tamamen şanssızlık değildi. Maç hazırlığı, beslenme ve uyku düzenini optimize ederek birçok şeyi etkileyebilirsiniz ama 20'li yaşlarım başlarındaydım ve bunun için henüz çok gençtim.
Profesyonel futbolcu hayatıyla ilgili en büyük yanılgı nedir?
Birçok insan başarı ve paranın bir kalkan görevi gördüğüne, "başardıktan" sonra endişelerden kurtulduğunuza inanır. Ancak en büyük yanılgı, profesyonel olduktan sonra şüpheleri olan bir insan olmaktan çıktığınızdır. Gerçekte, genellikle sadece maç gününde işlev görmesi gereken bir "makine" olarak algılanırsınız. Sürekli insanlarla çevrili olsanız da dış beklentiler çok yüksek olduğu için kendinizi çoğu zaman yalnız hissedersiniz. Bu baskıdan asla tamamen kopamazsınız; nerede olursanız olun, her zaman arka planda mevcuttur. Öncelikle sadece performansınızla tanımlanmamak için kendi kişiliğinizin özünü korumayı öğrenmelisiniz.
Messi mi, Ronaldo mu?
Messi.
Guardiola mı, Klopp mu?
Kariyerim boyunca röportajlarda bana muhtemelen "Nasılsınız?" sorusundan daha çok bu soru soruldu. İkisi de kesinlikle dünya standartlarında, ancak Manchester City'de uzun süre çalıştığım ve Pep'le çok yakın bir ilişkim olduğu için burada Pep'in tarafını tutacağım. Bununla birlikte, Klopp'un Almanya ve İngiltere'de başardıkları yine de 11/10'du. Bundan daha iyisi olamaz!
Modern futbolda en çok neyi seviyorsunuz?
Yüksek taktiksel seviye ve hız.
Modern futbolda en çok neyden nefret ediyorsunuz?
Giderek artan oyun ve müsabaka sayısının yol açtığı aşırı yoğunluk, uzun vadede oyunun kalitesini ve oyuncuların sağlığını tehlikeye atıyor. Bu açıdan bakıldığında, 18 yaşında olmamaktan oldukça memnunum. Kariyerimin 15-20 yılı boyunca sezon başına sürekli olarak 60-70 maç oynamayı hayal bile edemezdim.
Boş gününüzde yapmaktan en çok hoşlandığınız şey nedir?
Ailemle geçirdiğim uzun, sakin bir sabah, güzel bir kahve ve futbolla hiçbir ilgisi olmayan bir sohbet.