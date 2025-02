Sporting CP-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan play-off turuyla devam ediyor. Kritik aşamada Sporting CP ile Borussia Dortmund, adlarını son 16 turuna yazdırabilmek için sahaya çıkacak. İki takım da yeni formatta istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanırken, iki takım da avantajı yakalayan taraf olmak istiyor. Ev sahibi, teknik direktör Ruben Amorim'in ayrılığının ardından beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadı. Rui Borges yönetiminde toparlanma sinyalleri veren Sporting CP, grupta çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak turu son anda garantiledi. Yeşil-beyazlılar, son 4 karşılaşmada ise galibiyet alamadı. Taraftarı önünde oynayacağı mücadelede etkili olmak isteyen Portekiz ekibi, Viktor Gyökeres'in öncülüğünde hücum hattında etkili olmayı ve kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Konuk ekip Borussia Dortmund ise Nuri Şahin'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen Niko Kovač'ı getirdi. Gruplarda 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Alman devi, oyununu istikrarlı hale getirerek turnuvada iddialı olmak istiyor. Deplasmanda avantajlı bir skor alarak Signal Iduna Park'taki rövanş maçına rahat çıkmayı amaçlayan Dortmund, son 16 biletini cebine koymak istiyor. Zorlu mücadelede düdük, Norveçli hakem Espen Eskas'ta olacak. Peki, Sporting CP-Borussia Dortmund maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

SPORTING CP - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Sporting CP-Borussia Dortmund maçı 11 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

SPORTING CP - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jose Alvalade'de Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP-Borussia Dortmund maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.