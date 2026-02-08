

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Sahalarında galip gelerek taraftarın yüzünü güldürmek istediklerini ancak mağlup olduklarını belirten Uçar, "En iyi kadrolardan, en iyi takımlarından biri olsa da bugün planladığımız oyunu en iyi şekilde uygulayıp maça gelen seyircilerimizi evlerine mutlu göndermek istiyorduk. Üzgünüm en başta onu söyleyeyim. Biraz futbol şansımızın da yanımızda olmadığı, yaptığımız bireysel hatalarla ağır cezalandırıldığımız bir maç oldu. Kısaca özetlersem genel stratejimiz arkada biraz daha dengeli kalıp onları geriye ittirip, sonra ittirdiğimiz ön alana baskıya çıktığımızda birebir eşleşip hataya zorlamaktı. Savunma anlamındaki planımızda çok iyi başlamadık ama çok pozisyon verdik. Icardi'nin direkten dönen topunun olduğu pozisyon var. Sonrasında 19'da 4'e 2 olmasına rağmen Barış Alper'in kafa vuruşunu savunamadık. Sonraki bölümde net yakaladığımız pozisyonlar var. Maçın 2-3 tane kırılma anı vardı. Ali Sowe'la 2 tane arka arkaya pozisyon yakaladık. İlk yarı genel itibarıyla ciddi geçişler yakaladık. Hatta maçın ilk pozisyonuna Taylan'la biz girdik. Daha iyi geçişler yapıp daha iyi sonlandırabilirdik" açıklamasında bulundu.



"GALATASARAY'IN DAHA RAHAT OYNADIĞI BİR MAÇ OLDU"



Ali Sowe'un bulduğu ve ofsayt gerekçesiyle VAR'dan iptal edilen gol hakkında da konuşan Uçar, VAR sistemine çok fazla güveni kalmadığını söyleyerek, "Geçen sene de federasyon başkanımızın operasyon çekildiğini teyit ettiği bir sistemde artık çok fazla güvenimin olmadığı bir VAR sistemi var. Buna sığınmıyorum, bundan dolayı da kaybetmedik ama bir Türk antrenör olarak şu an uygulanan VAR sistemine ve uygulamalara baktığımda bazen bu pozisyonlar 2-3 dakika incelenirken bizim pozisyonlarımız 10-15 saniyede geçilebiliyor. Yaşadığım deneyimler de bunu gösteriyor. Beni tanıyanlar bilir, inanmadığım bir şeyi kimse bana söyletemez. Bu sistemle alakalı ciddi tereddütlerim var. İptal edilen gol sonrası oyunda momentumu yakalayabilirdik. Sonrasında yaptığımız bireysel bir hata ağır cezalandırıldı. Üçüncü golde Samet uzaklaştırmaya çalışıyor, top Hojer'e çarpıyor ve Osimhen'in önüne düşüyor. Bir diğer şanssız hata. Sonraki bölümde oyun koptu. 3-0'dan sonra riskler aldık. Valentin'le direk pozisyonumuz var ama gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray'ın daha rahat oynadığı bir maç oldu" ifadelerini kullandı.