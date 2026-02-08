Beşiktaş-Alanyaspor MAÇI İZLE | Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında futbolseverleri heyecanlı bir randevu bekliyor. Beşiktaş ile Alanyaspor’un karşı karşıya geleceği mücadelede, siyah-beyazlılar yeni transferlerin katkısıyla sahada daha etkili olmayı planlıyor. Uzun süredir mağlubiyet yüzü görmeyen Kartal, 13 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirerek puanını 39’a yükseltmenin peşinde. Sergen Yalçın’ın sahaya süreceği ilk 11 ise maç öncesinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü (bu akşam) saat 20:00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Destanoloğlu, Bulut, Djalo, Topçu, R. Yılmaz, K. Yılmaz, Kökçü, Rashica, Cerny, J. Silva, Hekimoğlu

Alanyaspor: Taşkıran, Akdağ, Aliti, Lima, Ruan, Janvier, Makouta, Hardegjonaj, Hwang, Yalçın, Karaca

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler, Alanyaspor maçında forma şansı bekleyecek. Lisans işlemleri tamamlanan Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ile Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Kaleci Devis Vasquez ve savunma oyuncusu Amir Murillo'nun kadroya alınıp alınmayacağı ise teknik heyetin vereceği son kararla netleşecek.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda Kocaelispor karşısında süre alan Yasin Özcan ve Junior Olaitan, Alanyaspor maçında görev almaları halinde Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkacak.

KARA KARTAL'DA NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte ligde 9, kupada ise 3 maça çıktı. Bu periyotta Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kocaelispor ile berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ İLE ALANYASPOR ARASINDA 20. RANDEVU

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 19 maçta:

Beşiktaş 10 galibiyet

Alanyaspor 4 galibiyet

5 beraberlik elde etti. Bu maçlarda Beşiktaş 35 gol atarken, Alanyaspor 21 golle karşılık verdi.

DOLMABAHÇE'DE 10. RANDEVU

İki takım, İstanbul'da 10. kez karşılaşacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçlarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet, Alanyaspor ise 1 galibiyet aldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş-Alanyaspor maçı hakeminin Oğuzhan Çakır olduğunu açıkladı. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Murat Temel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlenecek. Beşiktaş-Alanyaspor maçı VAR hakemi Ümit Öztürk olurken, AVAR'da ise Mehmet Kısal görev yapacak.