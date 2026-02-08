Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'un Galatasaray karşısında Ali Sow ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. İşte o pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü bulunurken Rizespor Ali Sowe'u ile topu filelere gönderdi. Ancak yardımcı hakemin kalkan bayrağı sonucunda ofsayt sebebiyle filelere giden top gol değeri kazanmadı.



İŞTE O POZİSYON