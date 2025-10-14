Son dakika haberleri... Süper Lig'de 9. hafta maçında oynanacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı için deplasman takımı ile ilgili seyirci kararı verildi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 9 haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmada deplasman tribününe herhangi bir yasak uygulanmayacak. Trabzonsporlu taraftarlar, stadyumda yerini alabilecek.