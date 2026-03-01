Moto GP'de Tayland Grand Prix'sini Bezzecchi kazandı! Toprak ilk yarışında 17. sırada
Moto GP'de sezonun ilk yarışı olan Tayland Grand Prix'i geride kaldı. Yarışı Aprilla takımından İtalyan Marco Bezzecchi kazanırken, milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu da kariyerindeki ilk yarışı 17. sırada tamamladı. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 01.03.2026 - 11:53
Moto GP'de sezonun ilk yarışı olan Tayland Grand Prix'sini Aprilla takımından italyan Marco Bezzecchi kazandı. İspanyol Pedro Acosta 2. sırayı alırken, Raul Fernandez 3.lüğü elde etti.
Kariyerinde ilk kez Moto GP'de yarışan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 17. sırada tamamladı.