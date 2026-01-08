Alonso: "F1 araçlarını kullanmak artık eğlenceli değil"

Fernando Alonso, Formula 1'in spordaki 26 yıllık kariyeri boyunca birçok alanda önemli gelişim kaydettiğini düşünse de, kilit bir noktada geriye gidiş yaşandığı görüşünde. Bu sezon 23. Formula 1 sezonuna giren Aston Martin pilotu Fernando Alonso, 2001 yılında Minardi ile yaptığı F1 çıkışından bu yana sporun hem pist üstünde hem de pist dışında büyük bir değişim geçirdiğine tanıklık etti. 44 yaşındaki İspanyol pilot, bu yıl da yeni bir regülasyon değişikliğiyle karşı karşıya.

Formula 1, güç ünitelerinde içten yanmalı motor ile elektrikli gücün %50-%50 oranında kullanıldığı yeni bir düzene geçerken, aynı zamanda %100 sürdürülebilir yakıtları da devreye alıyor. Alonso, The New York Times'a verdiği röportajda F1'in birçok açıdan ileri gittiğini vurguladı:

"Formula 1; güvenlik, sporu izleyiciye sunma biçimi ve teknoloji açısından kesinlikle daha iyi bir noktaya geldi. İnanılmaz derecede verimli güç ünitelerine sahibiz."Yakıt tüketimi, 20 yıl öncesine kıyasla yaklaşık %60 daha az, üstelik aynı hatta daha yüksek performansla. Bu gerçekten olağanüstü."

Ancak iki kez dünya şampiyonu olan pilot, teknolojideki bu ilerlemenin, yıllar boyunca kullandığı araçlar üzerinde olumsuz bir etki yarattığını düşünüyor. "Bence direksiyon başındaki eğlence hissinde bir geri adım atıldı. Güvenlik ve teknoloji nedeniyle bu araçlar çok uzun ve çok ağır. Eskisi kadar keskin ve çevik değiller."